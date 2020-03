Snellaadbedrijf Fastned hard geraakt door coronacrisis

Fastned wordt hard geraakt door alle maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. De uitbater van snellaadstations voor elektrische auto’s heeft de dagelijkse afzet sinds medio maart met 70 procent zien dalen ten opzichte van februari.

Het bedrijf loopt bovendien vertraging op met de bouw van nieuwe stations en het verbeteren van bestaande stations. Daarnaast liggen door de pandemie veel autofabrieken stil, waardoor voorlopig minder nieuwe elektrische auto’s op de weg komen. „Het is op dit moment onzeker hoelang deze situatie zal duren”, aldus Fastned.

Afgelopen jaar wist Fastned de omzet bijna te verdrievoudigen tot 4,5 miljoen euro. Mede doordat het bedrijf flink investeerde in uitbreiding en verbetering van het netwerk van snellaadstations, leed het een operationeel verlies van 3,3 miljoen euro. Het nettoverlies bedroeg 12 miljoen euro, tegen 6,5 miljoen euro in 2018.

Fastned had eind vorig jaar 19 miljoen euro in kas. Het bedrijf heeft een deel van de geplande investeringsuitgaven geannuleerd en beschikt daardoor over een verhoogde buffer om tegenslagen op te vangen. Daarmee denkt het bedrijf het tot in 2021 te kunnen uitzingen, al is dat wel afhankelijk van de duur en de volledige impact van de coronacrisis.

Het personeel van Fastned werkt grotendeels thuis. Bij het onderhoud gelden voorzorgsmaatregelen om te voorkomen dat monteurs elkaar kunnen besmetten. „Deze maatregelen zorgen ervoor dat het netwerk operationeel blijft als gebruikelijk”, aldus het bedrijf.