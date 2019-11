„Snelheid omlaag redt bouw”

De woningbouw kan worden vlot getrokken door op ruim de helft van de snelwegen de maximumsnelheid te verlagen naar 100 kilometer per uur.

Dat levert in principe genoeg stikstofruimte op, blijkt uit nieuwe berekeningen van het RIVM in opdracht van het kabinet, meldde het AD donderdag.

Het gaat dan om snelwegen in de buurt van natuurgebieden, waar nu nog tot 130 kilometer per uur gereden mag worden. Door op die wegen –zo’n 50 tot 60 procent van alle rijkswegen– de snelheid te verlagen naar 100 kilometer per uur kunnen in 2020 voldoende nieuwbouwwoningen worden gebouwd.

Dat bleek woensdag volgens Haagse ingewijden uit de nieuwste berekeningen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), die de coalitietop op dit moment bespreekt. Door de stikstofcrisis liggen veel bouwprojecten stil. Pas als direct minder stikstof wordt uitgestoten, mag de overheid weer bouwvergunningen afgeven.

De coalitiepartijen buigen zich nu over de doorrekeningen van het instituut. Ze hopen op basis daarvan volgende week met een reeks maatregelen te komen om de stikstof-impasse te doorbreken.

Dat alleen de coalitie de adviezen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu over de stikstofcrisis krijgt te zien, is niet de bedoeling, stellen oppositiepartijen in de Tweede Kamer. De Tweede Kamer in zijn geheel moet de informatie van het RIVM kunnen inzien, vindt Laura Bromet, Kamerlid namens GroenLinks. „Ik weet niet eens welke maatregelen er doorgerekend worden”, aldus de politica. Zij wil dat de rapporten „zo snel mogelijk” gedeeld worden.

GroenLinks vindt in ieder geval steun bij de SP en de PvdA. „Gezien de noodzaak van het probleem, lijkt me dat niet meer dan noodzakelijk”, zegt SP-Kamerlid Frank Futselaar. „Het is een RIVM-rapport, dus ik zie niet in waarom dat niet met de Kamer gedeeld kan worden”, voegt William Moorlag (PvdA) daaraan toe.