„Snel akkoord fusie T-Mobile US en Sprint”

T-Mobile US en Sprint krijgen snel groen licht voor hun voorgenomen fusie in de VS. Zeker nu de moederbedrijven van de twee telecombedrijven overwegen om apparatuur van het Chinese Huawei in de ban te doen. Dat meldden bronnen aan persbureau Reuters.

Amerikaanse overheidsfunctionarissen hebben Deutsche Telekom, het Duitse moederbedrijf van T-Mobile, onder druk gezet om te stoppen met het gebruik van Huawei-apparatuur. Sprint-moeder SoftBank neemt naar verluidt op eigen initiatief afstand van Huawei. Er bestaan zorgen dat China via Huawei-netwerkapparatuur kan spioneren. Dat wordt overigens door Huawei ontkend.

T-Mobile US maakte afgelopen voorjaar bekend dat het Sprint wil overnemen. De aandelendeal heeft een waarde van 26 miljard dollar. De deal wordt door toezichthouders onderzocht. Daarbij gaat het onder meer om een veiligheidsevaluatie. Zowel Sprint als T-Mobile US maakt overigens zelf geen gebruik van Huawei-technologie.