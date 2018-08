Snapchat ziet aantal gebruikers licht dalen

Snap, het bedrijf achter de populaire app Snapchat, heeft in het afgelopen kwartaal wat minder gebruikers gehad dan in het eerste kwartaal. Op jaarbasis was wel sprake van aanwas.

Het aantal dagelijkse gebruikers van Snapchat was in de afgelopen periode gemiddeld 188 miljoen, tegen 191 miljoen in de eerste drie maanden van dit jaar. Het is voor het eerst dat Snap een daling ziet bij gebruikersaantallen. In vergelijking met een jaar eerder steeg het aantal gebruikers evenwel met 8 procent.

De opbrengsten stegen op jaarbasis met 22 procent tot 262 miljoen dollar, dankzij hogere inkomsten uit advertenties. Snap drong het nettoverlies met een vijfde terug tot 353 miljoen dollar.

Ondanks de afname van gebruikers waren beleggers in hun nopjes met de cijfers van Snap. In de handel nabeurs op Wall Street ging het aandeel wel 10 procent omhoog.

De steenrijke Saudische prins Alwaleed bin Talal liet weten een belang van 2,3 procent te hebben genomen in Snap.