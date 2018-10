Snapchat verliest gebruikers

Snapchat heeft in het afgelopen kwartaal het aantal dagelijkse gebruikers zien afnemen tot 186 miljoen. Dat kwam donderdag naar voren uit een handelsbericht van Snap, het bedrijf achter de populaire app. Het is de tweede verslagperiode op rij dat het aantal gebruikers dalende is.

Analisten rekenden voor het derde kwartaal in doorsnee op 186,8 miljoen dagelijkse gebruikers. Topbestuurders van de onderneming rekenen erop dat in het vierde kwartaal de dalende lijn verder wordt doorgezet. Vooral bij de Android-versie van Snapchat, die te maken heeft met ontwikkelingskwalen, lopen gebruikers weg. Dat gebeurt in zowel Noord-Amerika als Europa, de twee meest lucratieve markten van Snap.

Ondanks het teruglopende gebruikersaantal wist Snap zijn omzet in de drie maanden tot en met september met 43 procent op te voeren, tot 298 miljoen dollar. Het operationeel verlies nam af tot 323,4 miljoen dollar. Voor het vierde kwartaal voorziet Snap een omzet in een bandbreedte van 355 miljoen tot 380 miljoen dollar.