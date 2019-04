Snapchat lanceert videogames

Gebruikers van Snapchat kunnen per direct ook videogames spelen in de berichtensectie van de app. Dat meldde moederbedrijf Snap tijdens een evenement in Hollywood. Daarbij werden zes games gelanceerd.

Snapchat kampt al tijden met de tegenvallende aanwas van nieuwe gebruikers. Met het toevoegen van video en entertainment wil het bedrijf gebruikers en daarmee adverteerders lokken. Vorig jaar begon het bedrijf met de verkoop van advertenties van zes seconden, die niet overgeslagen konden worden door gebruikers. Deze advertenties zullen ook in de games te zien zijn.

Mobiel gamen is voor Snap mogelijk zeer lucratief. De markt voor dergelijke games was vorig jaar goed voor een omzet van 77 miljard dollar. Naast games introduceerde Snap ook een tiental nieuwe series, waaronder een dagelijkse nieuwsshow van BuzzFeed. Snap laat al programma’s zien van bedrijven als Comcast, NBC en Disney-dochter ESPN.