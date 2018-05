Snapchat krijgt nieuwe financieel topman

Snap, het bedrijf achter de foto- en video-app Snapchat, krijgt een nieuwe financieel eindverantwoordelijke. Andrew Vollero wordt vervangen door Tim Stone, die overkomt van Amazon waar hij een hoge financiële functie had.

De kwartaalcijfers van Snap vielen vorige week niet goed bij beleggers. Het aantal gebruikers groeide en de omzet ook, maar analisten hadden op meer gerekend. Ook was er wederom een stevig verlies. De beurswaarde van het bedrijf is dit jaar al met meer dan een kwart gezakt.

Of Vollero uit eigen beweging vertrekt is onduidelijk. Beleggers reageerden positief op het nieuws over de vervanging. Het aandeel Snap steeg 2 procent in de handel nabeurs.