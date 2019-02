Snap schiet omhoog op Wall Street na cijfers

Het aandeel Snap, het moederbedrijf van de populaire app Snapchat, schoot dinsdag met meer dan 20 procent omhoog in de handel nabeurs op Wall Street na meevallende cijfers. Het aantal gebruikers van Snap stabiliseerde in het afgelopen kwartaal, terwijl door analisten en het bedrijf zelf op een verdere daling was gerekend.

Het dagelijks aantal gebruikers bleef onveranderd op 186 miljoen, nadat in de voorgaande twee kwartalen een daling was te zien. Snap wist de omzet dankzij hogere advertentie-inkomsten met 36 procent te verhogen tot 390 miljoen dollar, een record. Het nettoverlies halveerde op jaarbasis bijna tot 192 miljoen dollar. Voor het huidige kwartaal voorziet Snap een omzet van 285 miljoen tot 310 miljoen dollar.

Vorige maand werd nog bekend dat financieel directeur Tim Stone bij Snap vertrekt, na acht maanden in dienst te zijn geweest. Vorig jaar zag Snap ook al strategiedirecteur Imran Khan vertrekken, net als directeuren voor onder meer productontwikkeling en juridische zaken.

Het gerommel in de top van het bedrijf zorgt voor extra uitdagingen voor topman Evan Spiegel. Zo is Snap gedagvaard vanwege beschuldigingen rond misleiding van beleggers bij de beursgang in maart 2017.