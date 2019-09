‘Snap praat met toezichthouder over Facebook’

Snap, het bedrijf achter de app Snapchat, heeft bij de Amerikaanse toezichthouder FTC een boekje opengedaan over de soms „agressieve” werkwijzen van Facebook. Dat schrijft The Wall Street Journal op basis van ingewijden.

Volgens de krant zou Snap zelfs jarenlang een dossier hebben bijgehouden over pogingen van de socialemediagigant om de concurrentie de kop in te drukken. Dit dossier zou de naam Project Voldemort hebben. Daarmee wordt verwezen naar een personage uit de Harry Potter-boeken, die ook wel bekend staat als Hij-die-niet-genoemd-mag-worden.

Snap zou Facebook er onder meer van verdenken dat het gebruikers ontmoedigt om Snap te noemen op Instagram, dat in handen is van Facebook. De FTC, voluit Federal Trade Commission, doet onderzoek naar mogelijke overtreding van de concurrentieregels door Facebook. Daarvoor heeft de toezichthouder contact opgenomen met meerdere partijen in de techwereld. Ook andere rivalen van Facebook zouden hebben gepraat met de FTC. De partijen wilden niet reageren op het bericht.