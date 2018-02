Snacks compenseren drankverkoop bij PepsiCo

De Amerikaanse frisdrank- en snackproducent PepsiCo heeft afgelopen kwartaal geprofiteerd van sterkere verkopen bij de snackdivisie die onder meer Doritos en Cheetos maakt. Daarmee kon de teruglopende frisdrankverkoop in Noord-Amerika worden gecompenseerd.

De totale omzet van PepsiCo ging op jaarbasis een fractie omhoog naar 19,5 miljard dollar (bijna 16 miljard euro). Prognoses van het bedrijf laten evenwel zien dat de moeilijke periode bij PepsiCo voorlopig nog niet ten einde is.

In Noord-Amerika wordt over de gehele linie steeds minder Pepsi Cola en Mountain Dew gedronken. Veel Amerikanen keren die zoete drankje de rug toe. Daarom timmert PepsiCo ook stevig aan de weg met allerlei nieuwe gezondere snacks. Ook zijn er kostenbesparingen doorgevoerd, waar het bedrijf nu de vruchten van plukt.

Afgelopen kwartaal zakte PepsiCo evenwel flink in het rood. Door een eenmalige last in verband met de Amerikaanse belastinghervormingen resteerde een nettoverlies van 710 miljoen dollar, waar het bedrijf in het laatste kwartaal van 2016 nog 1,4 miljard dollar winst maakte.