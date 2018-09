Snackmaker Mora zet mes in Belgische fabriek

Snackproducent Mora schrapt bijna honderd banen in het Belgische Mol. In totaal verdwijnen 97 van de 187 banen bij de snackfabriek, zo laat het bedrijf Van Geloven, de eigenaar van Mora, weten.

Het personeel heeft vrijdag te horen gekregen dat er gereorganiseerd gaat worden. Een groot deel van de productie, onder meer de viandel en de satéproducten, verhuist tegen eind volgend jaar naar andere vestigingen van de Van Geloven-groep. Van Geloven is op zijn beurt onderdeel van de Canadese patatfabrikant McCain.

Volgens het bedrijf is de reorganisatie nodig vanwege de hevige concurrentie in de snacksector. Van Geloven sluit de locatie in Mol niet helemaal. De zogeheten Sito Stick-, burgerlijn en visproducten zullen wel nog in België uit de fabriek komen. Ook blijven er medewerkers voor logistiek en ondersteunende diensten in België actief.