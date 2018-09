Smith maandag aan de slag bij Air France-KLM

De nieuwe topman van Air France-KLM, Ben Smith, begint maandag in zijn nieuwe functie. Eerder liet de Frans-Nederlandse luchtvaartcombinatie weten dat de Canadees uiterlijk aan het einde van deze maand zou beginnen.

Smith krijgt een zware klus. Hem rest onder meer de taak om een slepend loongeschil met piloten van Air France de wereld uit te helpen. Eerder dit jaar voerden de vliegers meermaals acties in hun roep om meer salaris. Dit kostte het bedrijf honderden miljoenen euro’s. Zijn voorganger Jean-Marc Janaillac verbond zijn lot aan een uiteindelijk afgewezen loonvoorstel.

De Franse bonden kondigden al aan niet te schromen opnieuw stakingen aan te kondigen als de luchtvaartmaatschappij niet over de brug komt. Ook de beloning van Smith, die de eerste niet-Franse topman voor het concern is, steekt bij de bonden.

Topman Pieter Elbers van KLM zei vrijdag dat er het nodige werk te verzetten is bij de luchtvaartcombinatie. Naast de problemen met de vliegers van Air France ligt er voor de nieuwe baas ook de klus met betrekking tot de nieuwe bedrijfsstructuur bij het moederbedrijf.

Van KLM is al wel bekend dat zij graag zouden zien dat de structuur weer als vanouds wordt met een co-topman aan het roer naast Smith. Air France-KLM had tot vijf jaar geleden een tweekoppige leiding. Dat was een overblijfsel van de fusie van de Franse en Nederlandse luchtvaartmaatschappijen in 2004.

Elbers heeft inmiddels al contact gehad met Smith. Volgens de KLM-baas is het in het belang van de Nederlandse maatschappij dat ze de ruimte blijft houden om te investeren.