Sluiting horeca funest voor bierverkopen

Door de sluiting van de horeca ligt de bierverkoop in Nederland flink lager. Volgens de Vereniging Nederlandse Brouwers zorgde de gedeeltelijke sluiting in oktober ervoor dat ruim een kwart minder bier is verkocht. Voor de verkoopprestaties in de maand november, waarin de horeca helemaal gesloten moet blijven, houdt de organisatie „zijn hart vast”.

De biervolumes in de horeca lagen in oktober dik 85 procent onder het normale niveau. Daartegenover stond dat de thuisconsumptie met 0,7 procent steeg. Alles bij elkaar was de afzet in oktober 26,7 procent lager. De belangenvereniging merkt daarbij op dat de bars en restaurants in oktober nog een gedeelde van de maand open waren.

Sinds het begin van de coronacrisis is de totale biermarkt 13,5 procent afgenomen. De verkoop in de horeca is bijna 63 procent minder en de thuisconsumptie is met 9 procent gestegen.

Directeur van de brouwersvereniging Lucie Wigboldus snapt dat coronamaatregelen nodig zijn. „Maar het effect op de biermarkt is gigantisch. We hopen maar dat iedereen zich goed aan de maatregelen houdt zodat de horeca snel weer open kan.”

Bij de vereniging zijn veertien in Nederland gevestigde bierbrouwerijen aangesloten. Zij zijn samen goed voor ruim 95 procent van de bierproductie in Nederland.