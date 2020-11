Sluiting Groningse shagfabriek BAT Niemeyer stap dichterbij

Het sluiten van de Groningse shagfabriek van BAT Niemeyer is een stap dichterbij gekomen. Het plan van de directie ligt nu in de vorm van een adviesaanvraag bij de ondernemingsraad. Dat bevestigt eigenaar British American Tobacco (BAT), na eerdere berichtgeving van RTV Noord. In oktober werd de sluiting al aanbevolen na intern onderzoek.

Door het sluiten van de shagfabriek zouden 185 werknemers worden getroffen. Zij zijn maandag geïnformeerd over het besluit. BAT Niemeyer, fabrikant van merken zoals Pall Mall, Lucky Strike, Samson en Javaanse Jongens, zegt dat voordelen zijn te behalen met het samenbrengen van de productie van sigaretten en shagtabak op minder locaties. Het zou de bedoeling zijn dat de Groningse fabriek in de tweede helft van 2022 wordt gesloten.

BAT Niemeyer was voorheen bekend als Koninklijke Theodorus Niemeyer. Bij het 150-jarig bestaan, in 1969, kreeg de onderneming de eretitel Koninklijk. Inmiddels maakt het bedrijf onderdeel uit van British American Tobacco, één van de grootste tabaksondernemingen ter wereld.