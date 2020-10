Sluiting Euronext levert ook problemen op

De sluiting van de beurzen van Euronext is maandag ook gepaard gegaan met technische problemen. De beursuitbater laat weten dat de handel om onduidelijke redenen door bleef gaan. Daarom schrapt Euronext alle transacties die na 17.30 uur zijn gedaan. Voor de beurs van Dublin is dat 16.28 uur lokale tijd. Euronext onderzoekt nog wat er mis is gegaan.

Dat er problemen waren bleek al snel. Enkele bedrijven zagen hun beurskoers in de slotfase sterke koersbewegingen maken. Zo steeg het Franse Eiffage plotseling 10 procent, terwijl het in Amsterdam genoteerde koffie- en theebedrijf JDE Peet’s juist 10 procent kelderde. De handel in onder meer Danone en Rémy Cointreau werd op zeker moment stilgelegd.

JDE Peet’s heeft inmiddels laten weten dat de slotkoers niet correct was en erg dicht bij de slotkoers van vrijdag uit is gekomen. Ook Philips had te maken met een verkeerde slotkoers. Het zorgtechnologiebedrijf zakte in de slotfase van stijger naar grootste daler en zou 3,9 procent hebben verloren op 39,90 euro. Philips heeft op voorspraak van Euronext aangegeven dat de slotkoers rond de 42,30 euro hoort te liggen.

Dat roept gelijk vraagtekens op over de slotkoers van de AEX-index. Die stond maandag pas ruim drie kwartier na het slot van de handel vast, waar dat normaal gesproken na enkele minuten al zo is.

Eerder op de dag was alle handel op de Euronext-beurzen, met uitzondering van Oslo, ongeveer drie uur lang verstoord. Het probleem lag bij het zogeheten middleware-systeem. Dat is een systeem dat op de achtergrond data heen en weer verplaatst.