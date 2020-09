Sluisdeur van grootste zeesluis ter wereld geplaatst in IJmuiden

Na een 72 uur durende operatie ligt een 72 meter lange sluisdeur sinds deze week op zijn plek in de nieuwe zeesluis IJmuiden. De deur maakt deel uit van de bouw van de grootste zeesluis ter wereld.

„De deur is met uiterste precisie ingevaren in de deurkas van het buitenhoofd. Het mooie nazomerweer aan het begin van de week was ideaal om de deur te verplaatsen”, laat Rijkswaterstaat weten. Om de sluisdeur op de juiste diepte te installeren moest eerst 600.000 kubieke meter zand uit de sluiskolk gegraven worden. De deur is 72 meter lang en 24 meter hoog.

Sinds 2016 wordt er in IJmuiden gewerkt aan de grootste zeesluis ter wereld, van 500 meter lang. Met deze grotere sluis komt er meer ruimte voor de steeds groter wordende zeeschepen. De sluis moet in 2022 klaar voor gebruik zijn, twee jaar later dan oorspronkelijk gepland.

De bouw verliep tot nu toe niet altijd soepel. Dit project is in de afgelopen jaren een hoofdpijndossier geworden voor bouwbedrijf VolkerWessels en partner BAM, voornamelijk door een constructiefout. De deurkas van het binnenhoofd, waar de sluisdeur aan de zijde van het kanaal en de reservedeur in komen, bleek niet stijf genoeg. De aanvankelijke begroting voor het zogeheten OpenIJ-project werd daardoor met honderden miljoenen euro’s overschreden.

De komende maanden wordt de deur getest. Daarna komen ook de twee andere sluisdeuren, die nu nog in de Amerikahaven liggen, op hun plek te staan.