Sloopsector opent deuren voor publiek

Om jongeren te enthousiasmeren voor het vak van sloper, organiseert de sloopsector voor het eerst in zijn bestaan een zogeheten Demolition Day. Deze wordt zaterdag gehouden.

Ge├»nteresseerden zijn op dertien terreinen verspreid over het land welkom, onder meer bij de sloop van het omvangrijke Indi├źcomplex in Almelo door sloopbedrijf RGS uit Rijssen. De dag is een initiatief van de branchevereniging Veras, die onderdeel is van de Europese koepelorganisatie EDA. Vertegenwoordigers van EDA zullen op de open dag aanwezig zijn.