Slim plannen scheelt belasting bij opname levenslooptegoed

Deelnemen aan de levensloopregeling is al zes jaar niet meer mogelijk. Voor wie eind 2011 een tegoed van 3000 euro of meer had opgebouwd, geldt een overgangsregeling. Die loopt eind 2021 af.

Het is nu tijd om te bedenken wat te doen met een lopend levenslooptegoed.

De levensloopregeling, zoals die nu nog van kracht is voor degenen die onder de overgangsregeling vallen, stelt een werknemer in de gelegenheid om per jaar maximaal 12 procent van zijn brutoloon apart te zetten. Dit bedrag moet door de werkgever op een geblokkeerde rekening worden gestort: de levenslooprekening. Deze rekening valt in box 1, waardoor de werknemer over het tegoed geen vermogensbelasting betaalt.

Ook de werkgever kan bijdragen in het levenslooptegoed van de werknemer. Hij moet dat dan wel aan alle werknemers aanbieden.

Naast de maximale jaarlijkse inleg van 12 procent van het loon, geldt dat het levenslooptegoed aan het begin van een kalenderjaar niet meer mag bedragen dan 210 procent van het jaarloon over het voorgaande jaar.

Opnemen

Alleen in specifieke gevallen was het mogelijk om het levenslooptegoed op te nemen. Dat heeft te maken met het doel van de regeling: die was in het leven geroepen om werknemers de gelegenheid te bieden met het tegoed bijvoorbeeld eerder te stoppen met werken. Daarnaast kon het tegoed worden aangewend voor het opnemen van zorgverlof, ouderschapsverlof of vrije tijd voor een opleiding of een sabbatical. Maar het geld mocht niet gebruikt voor bijvoorbeeld de aanschaf van een auto. Werd een bedrag uitgekeerd voor een van de toegestane doelen, dan gold de uitkering als loon uit tegenwoordige dienstbetrekking.

Sinds 1 januari 2012 hebben werknemers tweemaal de mogelijkheid gehad om het levenslooptegoed af te kopen: in 2013 en 2015. De afkoopregeling van 2013 hield in dat het tegoed van 31 december 2011 slechts voor 80 procent in de heffing werd betrokken. Voor 2015 gold dat het tegoed van 31 december 2013 slechts voor 80 procent in de heffing werd betrokken. Lang niet alle werknemers hebben van de afkoopregelingen gebruiktgemaakt.

Met ingang van 2013 is de voorwaarde vervallen dat het tegoed moet worden aangewend voor de eerder beschreven doelen. Het geld is daarmee vrij besteedbaar, maar vormt bij opname uiteraard wel belastbaar loon.

Per 31 december 2021 loopt de overgangsregeling af. Zonder nadere actie valt het volledige levenslooptegoed vrij en vormt in dat jaar belastbaar loon. Het tegoed komt dan boven op het verdiende loon in dat jaar. Het gevolg kan zijn dat het volledige tegoed wordt belast tegen het hoogste tarief box 1. Ook kan de betrokkene daardoor het recht op toeslagen verliezen.

Een oplossing kan zijn om de opname te spreiden over de komende vier jaren. Wie een jaar met weinig inkomen verwacht doet er verstandig aan om dan het tegoed op te nemen.

Het tegoed mag ook worden omgezet in pensioen. De pensioenregeling van de werknemer moet dan wel aan alle voorwaarden blijven voldoen.

Samenvattend: opname van het levenslooptegoed vergt een goede planning om de belastinglast zo laag mogelijk te houden.

De auteur is belastingadviseur bij Visser & Visser Belastingadviseurs. Reageren? fiscaal@refdag.nl