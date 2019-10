Slim omgaan met aftrekposten

Vanaf 2020 komen er verschillende wijzigingen voor aftrekposten in de inkomstenbelasting. Het gaat om beperking van ondernemersaftrekken en een aantal persoonsgebonden aftrekposten.

Aftrekposten zoals partneralimentatie, giften, specifieke zorgkosten, maar ook de hypotheekrenteaftrek worden verder beperkt. Deze posten kunnen, voor zover ze in de hoogste belastingschijf vallen, in 2020 tegen 46 procent in aftrek worden gebracht. Stapsgewijs zal er afgebouwd worden naar een maximale aftrek van 37,05 procent in 2023: het basistarief.

De beperking van de hypotheekrenteaftrek was al aan de orde. De belastingplichtige die in 2019 meer dan 68.507 euro verdient, valt in een belastingtarief van 51,75 procent. Voor 2020 zakt het toptarief versneld naar 49,5 procent. De hypotheekrente is echter maar aftrekbaar tegen 49 procent.

Partneralimentatie

In het geval van betaling van partneralimentatie kan de beperking vervelend uitpakken. Alimentatie is fiscaal aftrekbaar en wordt als belastbaar inkomen voor de ontvanger gezien.

Door de aftrekbeperking ontstaat voor inkomens hoger dan 68.507 euro de situatie dat de alimentatiebetaler een aftrek heeft van 37,05 procent, terwijl dezelfde alimentatie bij de ontvanger wordt belast tegen 49,5 procent.

Door de verlaagde aftrek wordt de last van alimentatieplichtigen verzwaard. Zij moeten hierdoor duizenden euro’s meer belasting betalen. De verwachting is dat zij bij de rechter vragen om verlaging van de alimentatie.

Overigens leidt dit weer tot minder inkomsten bij de ex-geliefde. Deze zal door het lagere inkomen wellicht in aanmerking voor verschillende toeslagen. De vraag is of de schatkist met deze effecten heeft gerekend.

Schuiven met aftrekposten

Het kan lonend zijn om in 2019 een deel van de hypotheekrente voor 2020 te betalen. De wetgever biedt de mogelijkheid om tot maximaal zes maanden rente vooruit te betalen en dit als aftrekpost op te voeren in het jaar van betaling. Als in 2019 een deel van de verschuldigde hypotheekrente vooruit wordt betaald, betekent dat een grotere aftrek in 2019 ten opzichte van 2020.

Aftrek giften

Bij de aftrek van giften heeft u de verdeling zelf in de hand. Het tariefverschil tussen 2019 en 2020 is groter dan bij de hypotheekrenteaftrek. In 2019 zijn giften namelijk aftrekbaar tegen 51,75 procent en in 2020 tegen 46 procent.

In de praktijk kom ik nu al mensen tegen die kiezen voor de aftrek van giften om het jaar. Stel u reserveert ieder jaar een bedrag van 6.000 euro voor giften. Door in 2019 12.000 euro aan giften te geven en in 2020 niets, realiseert u een tarief voordeel van 5,75 procent over 6.000 euro.

Vooruitbetaling van rente en het naar voren halen van giftenaftrek kan ook spelen wanneer u verwacht dat de inkomsten de komende jaren dalen. Bij lagere inkomsten wordt u belast tegen een lager tarief en leveren aftrekposten ook minder op. Bent u bezig met het plannen van giften? Vergeet dan zeker niet de gift aan de culturele ANBI (verhoging aftrek) en de periodieke gift (geen drempels)!

De auteur is belastingadviseur bij Visser & Visser Belastingadviseurs. Reageren? fiscaal@refdag.nl