Sligro zoekt partner voor kwakkelend EMTÉ

Sligro erkent dat zijn supermarktketen EMTÉ onvoldoende schaalgrootte heeft om zelfstandig succesvol te zijn. Het bedrijf wil evenwel niet aan een verkoop, en geeft de voorkeur aan samenwerking met een andere partij. Er zijn geïnteresseerden, en daar wil Sligro de komende maanden mee in overleg.

Dat liet het groothandelbedrijf donderdag weten bij de publicatie van de halfjaarcijfers. Daaruit bleek dat de omzet van EMTÉ in de eerste helft van 2017 opnieuw is gekrompen, ditmaal met 0,3 procent op vergelijkbare basis. De groothandelstak liet wel een sterke groei van 4,6 procent zien.

De totale opbrengsten voor Sligro telden op tot 1,44 miljard euro, 5,9 procent meer dan in de eerste helft van 2017. Afgezien van het vertekenende effect van een aantal overnames kwam de groei uit op 3,3 procent. Het bedrijf boekte een nettowinst van 28 miljoen euro, net zo veel als een jaar eerder.

EMTÉ verliest al geruime tijd marktaandeel. Een opfrisbeurt van de winkelformule heeft volgens Sligro wel effect, maar het duurt langer dan gedacht voordat dit zich ook vertaalt in meer omzet. En op de lange termijn legt het bedrijf met 130 winkels te weinig gewicht in de schaal om echt een vuist te kunnen maken in de felle concurrentiestrijd tussen supermarkten.

Sligro wil EMTÉ wel het liefste voor het bedrijf behouden. De combinatie tussen groothandel en detailhandel levert de onderneming namelijk veel kostenvoordelen op, naar schatting 15 miljoen tot 20 miljoen euro per jaar. Ook zou de winkelketen zorgen voor meer directe kennis van de markt waarin de groothandelstak opereert.