Sligro komt traag uit de startblokken

Sligro Food Group kende naar eigen zeggen een trage start van het jaar. Het groothandelsbedrijf merkte dat het consumentenvertrouwen in zowel Nederland als België achteruit is gegaan. Ook speelt mee dat Pasen wat later valt dan vorig jaar.

Er ging een kwartaalomzet van 528 miljoen euro in de boeken. Dat is 0,5 procent meer dan in het eerste kwartaal vorig jaar. Vorig jaar viel de qua omzet goede week voorafgaand aan Pasen in het eerste kwartaal en de minder goede week van Pasen zelf in het tweede kwartaal. Dit jaar vallen deze beide weken in het tweede kwartaal. Volgens Sligro scheelt dit circa 7 miljoen euro.

Verder worden de cijfers verstoord door veranderde boekhoudstandaarden. Op de omzet in het eerste kwartaal van vorig jaar moet daarom voor een juiste vergelijking ruim 1 euro miljoen in mindering worden gebracht.

Sligro meldt dat de opbrengsten op eigen kracht, gecorrigeerd voor de paas- en boekhoudeffecten, in Nederland afgelopen kwartaal met 1,6 procent zijn toegenomen en in België met 6,3 procent. Daarmee zou het bedrijf het beter doen dan gemiddeld in de markt. Sligro onthoudt zich van een concrete voorspelling voor de halfjaarresultaten.

Sligro richt zich tegenwoordig volledig op groothandelsactiviteiten. De Emté-supermarkten werden vorig jaar verkocht aan branchegenoten Jumbo en Coop.