Sligro en Makro hebben nog genoeg producten op voorraad

Zelfbedieningsgroothandels als Sligro en Makro, die vanwege de coronacrisis hun deuren openen voor particulieren, hebben nog genoeg producten op voorraad. Maar dan moeten consumenten niet meteen weer aan het hamsteren slaan, want dan kunnen ook bij de groothandel bepaalde artikelen tijdelijk uitverkocht raken.

„Als iets uitverkocht is, duurt het soms een tijd om alles weer aan te vullen”, waarschuwt een woordvoerder van Sligro. Hij hoopt dat mensen beseffen dat er in principe genoeg is en dat het dus niet nodig is om meteen meer producten dan nodig in te kopen. Sligro sluit niet uit dat er voor artikelen die hard lopen, binnenkort bijvoorbeeld nog een maximum aantal producten per klant wordt ingesteld.

Makro ontving de eerste nieuwe klanten donderdag al vrijwel direct nadat koepelorganisatie CBL had aangekondigd dat consumenten even geen pasje meer nodig hebben om bij de keten naar binnen te gaan. Daardoor was het meteen drukker bij Makro dan op een normale dag.

„Gelukkig is dat bij ons geen probleem, want onze winkels hebben veel parkeerplaatsen. Ook zijn de gangpaden in de winkels erg breed.” Makro denkt consumenten vooral met zijn levensmiddelen veel te kunnen bieden. Maar voor desinfectie-artikelen of mondkapjes moet je ook hier niet zijn. Die zijn in de groothandel over het algemeen ook al lang uitverkocht.

Sligro en Makro leveren normaal alleen aan bedrijven. Maar die bestellen door de uitbraak van het coronavirus en alle bijkomende maatregelen de laatste dagen niet zo veel meer. Vanuit de horeca zijn de bestellingen helemaal teruggelopen, waardoor de groothandels dreigden met veel voorraad te blijven zitten.

Het opengooien van de zelfbedieningszaken maakt deel uit van het noodpakket dat de levensmiddelensector deze week heeft gepresenteerd aan minister-president Mark Rutte. Dit moet de druk op supermarkten iets doen afnemen. Zij kampen de laatste dagen met veel lege schappen, onder meer door hamstergedrag van consumenten.