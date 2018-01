Sligro blijft groeien dankzij groothandels

Groothandels- en supermarktconcern Sligro heeft de omzet in 2017 met 5,6 procent weten op te voeren, tot een kleine 3 miljard euro. Het bedrijf moest het wederom vooral hebben van zijn groothandelstak, hoewel tegen het einde van het jaar ook supermarktdochter Emté een verbetering liet zien.

De opbrengsten bij de groothandels van Sligro namen afgelopen jaar met 7,8 procent toe tot ruim 2,1 miljard euro. Dat was deels te danken aan overnames en aan de samenwerkingsovereenkomst die het bedrijf onlangs sloot met Heineken over de distributie van bier en cider voor de Nederlandse horeca. Op eigen kracht werd een groei gerealiseerd van 3 procent.

Bij het al langer kwakkelende Emté liepen de verkopen over heel 2017 slechts een fractie op tot 828 miljoen euro. Wel was in het laatste kwartaal sprake van een eindspurt. De vergelijkbare omzet steeg in die periode, waar ook de feestdagen in december onder vallen, met 1,9 procent. Daarmee verloor het bedrijf wel opnieuw marktaandeel.

Sligro bracht afgelopen jaar de strategische opties voor Emté in kaart. Het bedrijf moest daarna erkennen dat de supermarktketen de schaalgrootte mist die nodig is om in een markt met moordende concurrentie het hoofd boven water te blijven houden. Daarom praat Sligro sinds de zomer met partijen die geïnteresseerd zijn in samenwerking.

Een volledige verkoop van Emté ziet Sligro niet zitten, hoewel branchegenoten als Jumbo en Coop daar wel oren naar zouden hebben. De combinatie van groot- en detailhandel leidt volgens het bedrijf evenwel tot aanzienlijke kostenvoordelen. Bovendien levert het de groothandelsdivisie waardevolle inzichten op in de markt waarin zij opereert.