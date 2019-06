‘Slepende Boeing-kwestie raakt sector hard’

De tragedies met de neergestorte Boeings van het type 737 MAX wegen zwaar op de industrie die veiligheid hoog in het vaandel heeft staan. Dat zei Alexandre de Juniac, de hoogste baas van luchtvaartkoepel IATA, tijdens een speciale MAX 737-bijeenkomst in het Canadese Montreal. Volgens hem is het zaak dat nationale luchtvaartautoriteiten één lijn trekken als het gaat om de benodigde aanpassingen, maar ook als het gaat om een tijdspad om de gewraakte toestellen uiteindelijk weer toe te staan in de lucht.

Sinds maart staan wereldwijd alle 737 MAX-vliegtuigen om veiligheidsredenen aan de grond, nadat in korte tijd twee vliegtuigen crashten. Daarbij vielen honderden slachtoffers. Boeing werkt sindsdien, in overleg met veiligheidsautoriteiten, aan een update van de toestellen. Het Amerikaanse bedrijf voert ook onderhandelingen met gedupeerde maatschappijen over een compensatie voor geleden schade.

IATA vertrouwt er op dat de uiteindelijk door de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA goedgekeurde aanpassingen er voor zorgen dat de kisten weer luchtwaardig zijn. De Juniac benadrukte dat de luchtvaartsector tientallen jaren succesvol samen heeft gewerkt om vliegen de veiligste vorm van vervoer over lange afstanden te maken. „De luchtvaart kan niet efficiënt functioneren zonder deze gecoördineerde inspanning om het vertrouwen van het publiek terug te winnen”, aldus de IATA-baas.