Sleepbedrijven Amsterdam gaan weer eigen weg na tussenkomst ACM

Sleepbedrijf Port Towage Amsterdam (PTA), een samenwerking tussen sleepbedrijven Svitzer en Iskes, wordt opgeheven. Volgens toezichthouder Autoriteit Consument & Markt stond de samenwerking op „gespannen voet” met de mededingingsregels.

De ACM twijfelde over de opzet van het in 2014 opgerichte bedrijf PTA, dat door Svitzer en Iskes als zelfstandige onderneming werd bestempeld. Boten bleven echter eigendom van de slepers. Ook personeel bleef in dienst van ofwel Svitzer ofwel Iskes. PTA bepaalde wel de prijslijsten voor havensleepdiensten in de haven van Amsterdam. Alles bij elkaar redenen voor de ACM om onderzoek te doen.

Volgens de ACM moet een zogeheten joint venture zelfstandig kunnen werken ten opzichte van de moederbedrijven. In overleg met de toezichthouder hebben Svitzer en Iskes besloten om PTA op te heffen. Svitzer neemt PTA inclusief de sleepboten en de bemanning die PTA inhuurde van Iskes over en zal vier jaar lang de tarieven voor havensleepdiensten niet meer laten stijgen dan de inflatie.

De ACM stelt op haar beurt geen overtreding vast. Volgens de toezichthouder gaat van de toezegging van Svitzer en Iskes een belangrijk signaal uit aan bedrijven die nadenken over de oprichting van een volwaardige joint venture.