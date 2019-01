„Slechts helft benodigde woningen op tijd af”

De topmannen van drie grote bouwbedrijven in Nederland voorspellen dat in het huidige tempo slechts de helft van de één miljoen benodigde huizen wordt gebouwd voor 2030. „De huidige planning van een miljoen woningen is niet realistisch”, zegt bestuursvoorzitter Daan Sperling van het Rotterdamse bouwconcern TBI in een interview in De Telegraaf.

Er worden te weinig plannen ontwikkeld door gemeenten, menen Sperling en zijn collega’s van aannemersbedrijven VolkerWessels en Heijmans. Daarnaast komt volgens hen grootschalige nieuwbouw niet van de grond door politieke keuzes zoals binnenstedelijk bouwen.

De bouwers denken dat de woningbouw kan worden versneld door meer regie vanuit het kabinet en door de bezwaarprocedure te versimpelen. De oplossing van grootschalige nieuwbouw ligt er volgens Sperling al lang. „Namelijk bouwen aan de randen van het Groene Hart, gecombineerd met een lightrail”, zegt Sperling in de krant.