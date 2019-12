Slecht AEX-index de grens van 600 punten?

De aandelenbeurzen trappen maandag de laatste maand van het jaar af. De grote vraag daarbij is of de AEX-index de grens van 600 punten slecht. De leidende index in Amsterdam schurkte vrijdag andermaal aan tegen het niveau dat sinds 2001 niet meer als slotstand in de boeken ging.

De maand december staat normaal gesproken bekend als een van de betere beursmaanden van het jaar. Volgens een rapport van ING is het vertrouwen van particuliere beleggers in Nederland in november ook nog eens toegenomen.

De stemming op de handelsvloeren zal grotendeels worden bepaald door het overleg tussen China en de Verenigde Staten. China drong de laatste weken herhaaldelijk aan op het terugdraaien van Amerikaanse importheffingen op Chinese goederen. Op 15 december worden mogelijk extra tarieven van kracht. Verder is de blik de komende tijd gericht op het Verenigd Koninkrijk. De Britten gaan op 12 december naar de stembus.

Qua bedrijven staat AEX-fonds NN Group, dat woensdag een beleggersdag houdt, in de schijnwerpers. Ook winkelbedrijven weten de aandacht op zich gericht nu de stofwolken van koopjesfestijn Black Friday zijn opgetrokken. Steeds meer retailer doen mee met het uit de Verenigde Staten overgewaaide koopjesfestijn. De maandag na Thanksgiving Day staat doorgaans te boek als Cyber Monday, als op internet naar koopjes wordt gespeurd.

De komende week volgen onder meer cijfers over de bedrijvigheid in de industrie en de dienstensector in verschillende landen. Loonstrookverwerker ADP komt woensdag met zijn maandelijkse banenrapport in de VS. Dat cijfer loopt vooruit op het overheidsrapport op vrijdag. De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt bepalen mede de monetaire koers van de Amerikaanse koepel van centrale banken, de Federal Reserve.

Uit Nederland volgen komende week onder meer cijfers over de inflatie. Verder worden cijfers over de economische groei in Europa gemeld. Uit de VS volgen ook nog data over de fabrieksorders, de industriële productie en de handelsbalans.

In Wenen komen de landen van oliekartel OPEC en hun bondgenoten bijeen. Zij praten onder meer over het al dan niet verlengen of verdiepen van afspraken over productiebeperkingen. Die werden eerder ingesteld om de prijzen te stutten.