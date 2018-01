„Slagers gaan handen wassen in werktijd”

Slagers in grote industriële slagerijen kunnen binnenkort eindelijk hun handen wassen in de tijd van de baas. Dat is volgens vakbond FNV afgesproken in de nieuwe slagerscao. Ook gaan de lonen van de slagers wat omhoog en er komt een protocol voor goed werkgeverschap in de branche.

Dat slagerijmedewerkers moeten uitklokken voor ze hun handen kunnen wassen, was de vakbond al langer een doorn in het oog. Dat scheelt toch weer een paar minuten werktijd en daardoor zouden ze jaarlijks ongeveer 80 euro mislopen. FNV is daarom ook blij dat dit soort hygiënische handelingen, ook rondom de pauzes, vanaf juli 2018 gewoon binnen de werktijd vallen.

In het nieuwe protocol komt volgens FNV-bestuurder John Klijn te staan waar werkgevers zich aan moeten houden. „Het gaat dan om afspraken rond wc-bezoek of afspraken die een einde moeten maken aan het schoonmaken van winkels na werktijd.”

De cao geldt voor 17.000 medewerkers, waarvan 3000 bij industriële slagerijen en 14.000 bij ambachtelijke slagerijen.