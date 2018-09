„Slack mikt op beursgang begin 2019”

Slack Technologies is hard bezig met de voorbereidingen voor een beursgang. Die zou al in het eerste kwartaal van 2019 moeten plaatsvinden, meldt The Wall Street Jounal op basis van ingewijden.

Het bedrijf achter de populaire chatapp voor bedrijven rekent op een waardering van ruim meer dan 7 miljard dollar. Bij een recente investeringsronde werd de waarde van het bedrijf op dat niveau ingeschat.

Slack werkt al sinds 2017 aan een beursgang. Eerder werd het bedrijf ook gelinkt aan Amazon, maar tot een overname door de internetgigant is het nooit gekomen.