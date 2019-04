Slack meldt miljoenenverlies bij beursgang

Slack heeft zijn plannen ingediend voor zijn langverwachte beursgang. Het bedrijf achter de chatdienst die populair is voor zakelijk gebruik meldde in zijn naar beurstoezichthouder SEC gestuurde plannen een kwartaalverlies van 139 miljoen dollar, een min of meer vergelijkbaar resultaat met een jaar eerder. De omzet steeg in vergelijking met een jaar eerder met 82 procent tot 401 miljoen dollar.

Het gaat zoals verwacht om een, vrij ongebruikelijke, directe notering. Daarbij worden geen nieuwe aandelen uitgegeven maar alleen bestaande aandelen aan de beurs genoteerd, zodat ze makkelijker kunnen worden verhandeld. Ook muziekdienst Spotify maakte van die methode gebruik voor zijn beursgang.

De beursgangen van grote techbedrijven volgen elkaar dit jaar in rap tempo op. Slack is vergeleken met de verwachte beurswaarde van 91 miljard dollar van Uber, dat ook bijna zover is, een kleine jongen. Toch voldoet het bedrijf ruimschoots aan de eisen om als ‘unicorn’ door het leven te gaan. Dat is een term die wordt gebruikt voor een nog niet aan de beurs genoteerd bedrijf met een waarde van meer dan een miljard dollar. Die van Slack wordt op rond de 10 miljard dollar geschat.