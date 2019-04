„Slack in juni of juli naar de beurs”

Slack mikt op een beursgang in juni of juli. De zakelijke chatdienst zou beursuitbater NYSE hebben uitgekozen voor zijn notering, zo meldt The Wall Street Journal op basis van ingewijden.

De beursgang van het techbedrijf zingt al langer rond. Het zou niet om een traditionele beursgang gaan maar om een zogeheten directe notering. Daarbij worden geen nieuwe aandelen uitgegeven, maar zorgt de beursnotering ervoor dat bestaande aandeelhouders hun waardepapieren makkelijker kunnen verhandelen.

De waarde van het 2009 opgerichte techbedrijf is eerder door kenners geschat op minstens 10 miljard dollar. Dagelijks wordt de dienst Slack, die in 2013 werd gelanceerd, door circa 10 miljoen mensen gebruikt, vaak voor interne communicatie van medewerkers binnen bedrijven.