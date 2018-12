Slachthuis België erkent misstanden

Vleesleverancier VanDrie België neemt maatregelen naar aanleiding van filmbeelden van actiegroep Animal Rights van mishandeling van kalveren in een slachthuis in het Belgische Hasselt.

Op de beelden die de dierenwelzijnsorganisatie vrijdag op haar website plaatste, is onder meer te zien hoe kalfjes met stokken op de snuit worden geslagen en in de anus worden gepord. Ook worden de dieren volgens Animal Rights bewerkt met een elektrische veedrijver.

VanDrie België, onderdeel van een Nederlandse groep, laat in een verklaring weten het dierenleed dat op de video te zien is, „met klem” te veroordelen. De organisatie start een intern onderzoek naar de beelden, die met een verborgen camera werden opgenomen in de Hasseltse vestiging. Later zal de vleeshandelaar aankondigen welke vervolgstappen het neemt om inbreuken op dierenwelzijn in de toekomst te stoppen.

„Dieren worden natgespoten om de intensiteit van de schok te vergroten en zelfs met de veedrijver bewerkt als ze onmogelijk vooruit kunnen bewegen”, zo licht Animal Rights de beelden toe.

Gewond

Ook hebben de runderen volgens de organisatie te lijden van verkeerd gebruik van een verdovingsapparaat, waardoor ze niet verdoofd maar juist gewond zouden raken.

„De overduidelijke angst, paniek en stress van de kalveren is in de ogen van de dieren af te lezen en in hun pogingen tot verzet”, zegt Animal Rights. De organisatie filmde onlangs ook bij twee varkensfokkerijen in Nederland met een verborgen camera.