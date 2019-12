Slachters kunnen eerder met pensioen

Mensen die in de productie van vlees werken, mogen drie jaar eerder dan hun AOW-leeftijd met pensioen. Dat staat in de nieuwe cao-afspraken voor de vleesindustrie, meldde vakbond FNV. De vereisten voor de regeling zijn minimaal twintig jaar werkervaring in de vleesproductie, waarvan de laatste tien jaar bij de huidige werkgever.

Zo’n harde pensioenafspraak is de juiste compensatie, aldus de grootste vakbond van Nederland. „Het werk van bijvoorbeeld uitbeners en slachters is zwaar. Dag in dag uit slepen met zwaar vlees in koele ruimtes en de repeterende fysieke handelingen, sloopt je lichaam.” Het vervroegde pensioen geldt niet voor kantoormedewerkers uit de vleessector.

De nieuwe cao loopt veertien maanden, vanaf 1 november, en geldt voor 12.000 medewerkers. Naast pensioenafspraken is er ook een loonsverhoging van 3,35 procent afgesproken.

De FNV-leden moeten zich nog uitspreken over de cao-afspraken.