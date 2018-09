Sky raadt aandeelhouders aan voor bod te gaan

Het Britse mediabedrijf Sky heeft zijn aandeelhouders opgeroepen het bod van de Amerikaanse kabelreus Comcast „direct te accepteren”. Het bod van Comcast, waarmee het zaterdag bij een speciale veiling de biedingsstrijd won van 21st Century Fox, is volgens Sky „aanzienlijk hoger” dan een eerder bod van Fox.

Comcast bood zaterdag omgerekend ruim 33 miljard euro voor Sky dat met zijn betaalzenders actief is in meerdere Europese landen. De kabelreus maakte in beursdocumenten duidelijk dat het de financiering voor zijn bod rond heeft.

Comcast en Fox waren lang in een biedingsstrijd verwikkeld om Sky. Tegelijkertijd boden Walt Disney en Comcast op een groot deel van 21st Century Fox. In die biedingsstrijd legde Comcast het af tegen Disney.