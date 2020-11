Sjaak van der Tak leidt boerenorganisatie LTO

Oud-burgemeester Sjaak van der Tak van de gemeente Westland wordt de nieuwe voorzitter van LTO Nederland. De ledenraad van de 34.000 leden tellende boeren- en tuindersorganisatie heeft hem dinsdag benoemd.

De 64-jarige Van der Tak is nu nog voorzitter van Glastuinbouw Nederland, de glastuinbouwtak van LTO. Hij wordt voor een periode van drie jaar benoemd en start op 1 januari 2021.

In een persverklaring zegt Van der Tak dat Nederland „ongelofelijk trots” mag zijn op zijn „sterke en wereldwijd geroemde” land- en tuinbouwsector. „Ons ondernemerschap is ingebed tot in de haarvaten van de samenleving. Boeren en tuinders hebben Nederland groot gemaakt.” Hij wil blijven werken aan een sterk agrarisch Nederland.

De nieuwe voorzitter treedt aan in een periode waarin de land- en tuinbouw maatschappelijk onder een vergrootglas ligt. Het kabinet wil dat de sector toegroeit naar kringlooplandbouw. Consumentenorganisaties hameren voortdurend op verbetering van dierenwelzijn en vermindering van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

Grootste uitdaging van dit moment is echter de vermindering van de stikstofuitstoot. Het kabinet wil veehouders die dichtbij kwetsbare natuurgebieden wonen uitkopen en de stikstofruimte die dat oplevert benutten om onder meer de woningbouw op gang te houden. De radicale boerenactiegroep Farmers Defence Force heeft voor 17 november een nieuwe protestactie aangekondigd.

Van der Tak: „Het is geen makkelijke tijd voor onze boeren en tuinders. De marges zijn dun, de regeldruk is hoog en het politiek-maatschappelijke debat steeds feller. Op verschillende beleidsdossiers, van stikstof tot gewasbescherming, is de onzekerheid groot. En daarmee de onzekerheid over onze ruimte om te ondernemen en voor de volgende generatie. Dat maakt het des te belangrijker om samen te werken aan financieel gezonde bedrijven, aan verantwoord ondernemerschap en aan maatschappelijk draagvlak.”

Van der Tak was in het verleden gemeenteraadslid en wethouder voor het CDA in Rotterdam. Van 2005 tot 2017 was hij burgemeester van Westland. In 2010 deed hij een vergeefse gooi naar het partijvoorzitterschap van het CDA. Bij LTO is hij de opvolger van Marc Calon, die in mei opstapte omdat hij geen draagvlak meer had bij de boeren. LTO was kort daarvoor uit het Landbouw Collectief gestapt, een samenwerkingsverband van dertien boerenorganisaties dat met het kabinet onderhandelde over een oplossing voor de stikstofproblematiek.