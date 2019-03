Situatie pensioenfondsen weer iets gunstiger

De Nederlandse pensioenfondsen zijn er in februari opnieuw beter voor komen te staan. Dat heeft onderzoeksbureau Aon becijferd. In januari was al herstel ingezet na de slechte resultaten op de beurs van eind vorig jaar.

De gemiddelde dekkingsgraad van de fondsen ging van 106 naar 108 procent. Die graadmeter laat zien in hoeverre de fondsen aan hun verplichtingen kunnen voldoen. De rente steeg in de tweede maand van het jaar licht en ook op de effectenbeurzen werden goede rendementen behaald. Sinds oktober was de gemiddelde dekkingsgraad niet meer zo hoog.

De kans op verlaging van de pensioenen van miljoenen Nederlanders is de afgelopen tijd toegenomen. De flink dalende beurskoersen en lagere rentes in het vierde kwartaal van 2018 hebben daarvoor gezorgd.