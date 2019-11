‘Situatie pensioenfondsen blijft kritiek’

De financiële positie van de Nederlandse pensioenfondsen is in oktober niet verbeterd, waardoor verlaging van de pensioenen voor miljoenen Nederlanders steeds dichterbij lijkt te komen. De rente krabbelde weliswaar wat op, maar dit positieve effect werd afgevlakt door klappen op de financiële markten.

Volgens advies- en onderzoeksbureau Aon stagneerde de gemiddelde dekkingsgraad van de fondsen op 101 procent. Beleggers werden begin oktober opgeschrikt door slechte macro-economische cijfers uit de Verenigde Staten en Duitsland. Later in de maand werd het sentiment op de financiële markten wel wat beter door optimisme over een handelsovereenkomst tussen de VS en China en de ontwikkelingen rond de brexit.

Of er straks gekort moet worden hangt af van het niveau van de graadmeters aan het einde van dit jaar. De situatie verschilt van fonds tot fonds. Vooral voor grote fondsen als ABP, PFZW, PME en PMT zal het waarschijnlijk moeilijk worden om hun financiële positie op tijd op orde te krijgen. De druk op de politiek is enorm. De grote fondsen waarschuwden onlangs dat massale pensioenverlagingen onder de huidige pensioenregels bijna niet meer te voorkomen zijn.