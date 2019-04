Sissy-Boy failliet verklaard

Kledingwinkel Sissy-Boy is failliet verklaard door de rechtbank in Amsterdam. De keten, met circa 45 winkels in de Benelux, kampte al tijden met tegenvallende verkopen.

De financiële problemen werden acuut nadat een zoektocht naar een koper voor Sissy-Boy spaak was gelopen. De onderneming vroeg eerder deze maand al uitstel van betaling aan.

Op de site van het modebedrijf valt te lezen dat klanten niet meer online kunnen bestellen. Ook is het niet mogelijk om cadeaukaarten van Sissy-Boy in te wisselen.

Sissy-Boy bestaat sinds 1982 en is bekend om zijn collectie kleding en woonaccessoires. Er werken circa zeshonderd mensen, voor een groot deel in deeltijd. De omzet bedroeg afgelopen jaar circa 60 miljoen euro.

Het bankroet van Sissy-Boy is niet de eerste klap voor de retailsector dit jaar. Onlangs gingen speelgoedketen Intertoys, kledingketen CoolCat en budgetdrogisterijketen Op=Op Voordeelshop al failliet.