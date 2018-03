Sint wordt president-commissaris bij PGGM

Oud-PvdA-voorzitter Marjanne Sint wordt per 1 april president-commissaris bij pensioenbeheerder PGGM. Ze neemt het stokje over van waarnemend voorzitter Wim de Weijer, die na tien jaar stopt als commissaris.

De 68-jarige Sint is volgens PGGM iemand met veel bestuurlijke en toezichthoudende ervaring. Zo was ze van 1987 tot 1991 voorzitter van de Partij van de Arbeid. Later werkte ze onder meer jarenlang als hoogste ambtenaar op het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Verder is ze topvrouw geweest van de Isala-klinieken in Zwolle. Sint is momenteel ook nog voorzitter van de raad van commissarissen van de Bank Nederlandse Gemeenten.

PGGM beheert voor diverse pensioenfondsen een vermogen van in totaal zo’n 218 miljard euro. De bekendste klant van PGGM is het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW), waar PGGM ook uit voortkomt. In 2008 is PGGM van PFZW afgesplitst.