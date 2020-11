Singles Day ook in Nederland steeds populairder

Singles Day slaat niet alleen in China aan, ook in Nederland wint het kortingsevenement aan populariteit.

Zo zag webwinkel bol.com dat er dit jaar meer werd verkocht tijdens het koopjesfestijn dan vorig jaar.

Ook bij MediaMarkt ging het goed met de verkopen. Parfum, make-up en artikelen voor gezichtsverzorging waren favoriet bij bol.com. Vorig jaar werden er ook veel games verkocht, maar die productcategorie stond dit jaar niet in de top 3. Verder zijn koffiemachines dit jaar populair.

Het in 2009 begonnen Singles Day is een van de nieuwe commerciële ‘feestdagen’ waarbij winkeliers consumenten met kortingen proberen te verleiden tot extra aankopen, net als Black Friday en Cyber Monday.

Valentijnsdag

Het kortingsevenement werd in China in het leven geroepen als tegenhanger van Valentijnsdag.

Ook winkeliersorganisatie INretail merkt dat het Chinese koopjesfestijn in Nederland voeten aan de grond krijgt. Maar zo groot als Black Friday is het hier nog niet, aldus de branchevereniging donderdag.

In China verkocht webwinkelconcern Alibaba tijdens Singles Day voor een recordbedrag van meer dan 498 miljard yuan, omgerekend bijna 65 miljard euro, aan producten. Er deden dit jaar ongeveer 800 miljoen Alibaba-klanten in China mee aan het evenement. De webwinkel verstrekt geen aanvullende gegevens per land, dus het is niet duidelijk hoeveel Nederlandse klanten tijdens het evenement iets kochten bij Alibaba.

Philips

Wel laat de winkel weten dat Nederlandse merken het goed hebben gedaan op 11 november, de dag die inmiddels wereldwijd bekend staat als Singles Day. Zo staat Philips qua omzet in de top tien in de categorie persoonlijke verzorging. Volgens het bedrijf is het voor Chinese consumenten een belangrijke kwaliteitsgarantie als producten in Europa gemaakt zijn.

Het kortingsfestival is daardoor „een mogelijkheid voor Europese en Nederlandse merken om daar gebruik van te maken”, aldus Alibaba. Zo deden Europese merken als L’Oréal en Adidas het bijvoorbeeld ook goed.