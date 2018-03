Signify zet oeractiviteit van Philips voort: verlichting

Licht. Philips is er groot mee geworden. De historie van de onderneming gaat meer dan 125 jaar terug. Maar de binding met de oorsprong vervaagt als straks de gloeilampenfabriek –wat het ooit was– een andere naam krijgt: Signify.

Eerder al werd Philips Lighting, de lichtdivisie, afgesplitst van de rest van het concern. In mei mogen de aandeelhouders zich uitspreken over het voorstel om het verzelfstandigde bedrijf voortaan ook onder een andere aanduiding door het leven te laten gaan.

Voor de consument verandert er niets. Op de lampen blijft voorlopig gewoon Philips staan. Die merknaam geniet bekendheid over de hele wereld en zet je dus niet zomaar bij het oud vuil. Het doet denken aan een soortgelijke constructie voor de tv’s van Philips. Het maakt die niet meer zelf. Die activiteit is enkele jaren terug overgenomen door het Chinese TPV Technology, maar dat mag op basis van een licentievergoeding de toestellen wel verkopen onder de naam Philips.

Elektronicagigant

Op 15 mei 1891 ondertekenen Fredrik Philips en diens zoon Gerard de papieren voor de oprichting van Philips. De familie woont in Zaltbommel, maar heeft een gebouwtje gekocht in Eindhoven. Daar groeit de fabriek uit tot een internationaal vermaarde elektronicagigant, tot een van de industriële pijlers onder de Nederlandse economie.

Tot het einde van de Eerste Wereldoorlog vervaardigt Philips alleen gloeilampen. Daarna breidt het assortiment snel uit en verschijnen er door de tijd heen tal van nieuwe producten op de markt, waaronder het elektrische scheerapparaat (1939), de transistorradio (1954), de cassetterecorder (1963), de videorecorder (1971) en de cd (1983). Soms beleeft de multinational ook een moeilijke periode. Aan het begin van de jaren negentig moet president-directeur Jan Timmer tienduizenden banen schrappen om het voortbestaan van de vennootschap veilig te stellen.

De laatste decennia is Philips, met inmiddels de hoofdzetel in Amsterdam, voortdurend van gedaante veranderd. Vandaag de dag vormt medische technologie het veruit voornaamste onderdeel, met peperdure apparatuur die in ziekenhuizen wordt gebruikt voor diagnostiek en behandelingen, bijvoorbeeld CT- en MRI-scanners, systemen voor patiëntbewaking en radiotherapie. Naast ”healthcare”, zoals deze tak heet, heeft de onderneming de afdeling ”consumer lifestyle”, die producten aanbiedt als het scheerapparaat, de senseo, de elektrische tandenborstel, de waterkoker en de airfryer.

En de lampen? Die divisie is losgekoppeld. Philips Lighting kreeg in mei 2016 als afzonderlijke eenheid notering aan de beurs. Aanvankelijk behield het moederbedrijf een meerderheidsbelang, maar dat is geleidelijk afgebouwd. Nu gaat het nog om 18 procent van de aandelen. Sinds afgelopen maandag maakt Philips Lighting trouwens deel uit van de AEX-index, het ‘elitekorps’ op de Amsterdamse beurs.

Innovatief

Om verder afstand te nemen van Koninklijke Philips, achtte de lichtfabriek de tijd gekomen om de naam te wijzigen. De keuze viel op Signify. Dat Engelse woord kunnen we vertalen met: betekenen, van betekenis zijn. „Licht is een intelligente taal geworden, die verbindt en betekenis overdraagt”, staat in een persbericht.

Signify zet de oeractiviteit van Philips voort: verlichting. De traditionele gloeilamp is nagenoeg uitgedoofd, tegenwoordig draait het om innovatieve toepassingen van licht, om vooral ledlampen. Philips Lighting vroeg in 2017 maar liefst zo’n 700 octrooien aan bij het Europees Octrooibureau. Vanuit Nederland werd dat aantal alleen overtroffen door het moederconcern, ten behoeve van de ontwikkelingen op het gebied van de medische technologie.

Klanten van Philips Lighting zijn particulieren en vooral grote, zakelijke afnemers. Het verzorgt niet alleen verlichting in huis, maar ook op straat, in tunnels, op luchthavens, in ziekenhuizen, in auto’s, in stadions; met systemen die zijn geïntegreerd in digitale netwerken en die op afstand te bedienen zijn via draadloze communicatie. Het levert enerzijds verlichting om rust te creëren en anderzijds om juist spektakel op te roepen. Het is in zijn vakgebied de mondiale marktleider, met ongeveer 32.000 medewerkers.

De naam herinnert straks niet meer aan de afkomst. En veruit de meeste productie vindt plaats bij fabrieken in het buitenland. Het hoofdkantoor is echter nog steeds gevestigd in Eindhoven. In de lichtstad.