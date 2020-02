Signify niet naar Duitse vakbeurs vanwege coronavirus

Verlichtingsbedrijf Signify doet niet mee aan de jaarlijkse vakbeurs Light + Building 2020 in Duitsland vanwege mogelijke gezondheidsrisico’s door het coronavirus.

Licht + Building is een toonaangevende beurs op het gebied van verlichting- en gebouwentechnologie. De beurs wordt van 8 tot en met 13 maart in de Messe in Frankfurt gehouden.

De organisatie van de beurs benadrukt dat „volgens de laatste informatie” er geen gevaar is voor evenementen in de Messe in Frankfurt met betrekking tot Covid-19. Ze wijzen ook op de recente consumentengoederenbeurs waar geen medische incidenten waren gerelateerd aan het virus.