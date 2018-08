Signify koploper in groene AEX

De Amsterdamse effectenbeurs ging dinsdag licht vooruit. Ook elders in Europa stonden de beurzen in het groen. Beleggers verwerkten de nieuwe recordstanden op Wall Street en het laatste restje van de bedrijfsresultaten. Op het Damrak profiteerde Signify van een adviesverhoging en kwamen kleinere bedrijven als Alfen, DPA en B&S Group met cijfers.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,2 procent hoger op 565,10 punten. De MidKap won 0,6 procent tot 804,94 punten. De beursgraadmeters in Parijs en Frankfurt stegen tot 0,2 procent. In Londen, waar beleggers terugkeerden na een lang weekeinde, kreeg de FTSE er 0,7 procent bij.

Bij de hoofdfondsen in Amsterdam was verlichtingsbedrijf Signify (plus 1,5 procent) de sterkste stijger na een adviesverhoging door Kempen. Biotechnologiebedrijf Galapagos sloot de rij met een verlies van 0,4 procent. In de MidKap voerde metalenspecialist AMG de stijgers aan met een plus van 2,8 procent. Bouwer BAM stond onderaan met een min van 0,5 procent.

Op de lokale markt klom Alfen 3,9 procent. De laadpalenfabrikant behaalde in de eerste helft van het jaar meer omzet. Alle activiteiten van het bedrijf: laadpalen, opslagsystemen en slimme elektriciteitsnetwerken lieten groei zien. Ook werd meer omzet behaald in het buitenland. Voor de rest van het jaar handhaaft Alfen zijn verwachtingen.

DPA zakte 3,1 procent. De detacheerder wist de omzet en winst in de eerste jaarhelft flink op te voeren. Het bedrijf denkt wel dat door de huidige krapte op de arbeidsmarkt de stijging van het aantal professionals niet in dezelfde mate zal doorzetten als in de afgelopen periode. Ook zal er sprake zijn van meer verloop.

B&S verloor ruim 4 procent. De distributeur en groothandel heeft in de eerste jaarhelft last gehad van de sterke euro. De brutowinst daalde daardoor. Die zou flink gestegen zijn als de dollar niet zo ver was gezakt ten opzichte van de euro.

De Europese automakers profiteerden van het handelsakkoord tussen de Verenigde Staten en Mexico. In Frankfurt stegen BMW, Daimler en Volkswagen tot 1,5 procent. De Franse autobouwers PSA Peugeot Citroën en Renault wonnen tot 2,7 procent.

De euro was 1,1685 dollar waard, tegen 1,1679 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,2 procent goedkoper op 68,76 dollar. Brentolie steeg 0,1 procent tot 76,29 dollar per vat.