Signify komt met omzetwaarschuwing

Verlichtingsbedrijf Signify denkt niet langer dat de vergelijkbare omzet dit jaar zal groeien, door de moeilijkere marktomstandigheden en een wereldwijde schaarste aan bepaalde elektronische onderdelen. Wel verdubbelt Signify de omvang van zijn aandeleninkoopprogramma tot 300 miljoen euro.

In het tweede kwartaal was sprake van een daling van de autonome omzet met 3,4 procent tot bijna 1,54 miljard euro, door sterke druk op de verkoop van traditionele lampen. De vergelijkbare verkoop van ledverlichting (goed voor 70 procent van de omzet) ging wel omhoog. Het aangepaste bedrijfsresultaat bedroeg 130 miljoen euro, tegen 159 miljoen euro een jaar eerder. Hier hadden wisselkoersen een negatief effect van 22 miljoen euro.

Signify, het voormalige Philips Lighting, denkt weliswaar dat de tweede helft van het jaar beter zal zijn, maar dat dit onvoldoende is om voor heel 2018 een positieve autonome groei op te leveren. Het bedrijf handhaaft zijn verwachting voor een stijging van de winstmarge.

Op nettobasis kromp de winst naar 29 miljoen euro, van 73 miljoen euro een jaar eerder, onder meer door hogere herstructureringskosten. Het bedrijf uit Eindhoven is bezig de kosten te verlagen.

De waarschuwing van Signify volgt op een winst- en omzetalarm van de Duitse branchegenoot Osram Licht eind juni. Osram sprak ook van uitdagende marktomstandigheden en uitstel van projecten door klanten.

De beurskoers van Signify is dit jaar fors gedaald. Het voormalige moederconcern Philips maakte maandag nog bekend een flinke afschrijving te hebben gedaan op het resterende belang in Signify vanwege die koersval. Wel blijft Philips van plan zijn belang van circa 18 procent in Signify op termijn helemaal af te bouwen.