Signify houdt omzet in coronatijd gelijk ondanks overname

Verlichtingsfabrikant Signify heeft in het tweede kwartaal een vrijwel gelijke omzet behaald als in dezelfde periode het voorgaande jaar. Dat geeft echter een vertekend beeld omdat de voormalige lichttak van Philips door de overname van het Amerikaanse Cooper eind vorig jaar flink is gegroeid. De vergelijkbare omzetgroei, een betere graadmeter, bleef 22,5 procent achter ten opzichte van een jaar eerder.

Signify nam tijdens de coronacrisis maatregelen om te kunnen blijven produceren, maar kon daarbij niet voorkomen dat de crisis stevige invloed had op de bedrijfsvoering. Het bedrijf sneed in de kosten om toch zwarte cijfers te kunnen schrijven en dat is gelukt. Op een omzet van 1,5 miljard euro zette Signify een winst van 81 miljoen euro in de boeken. Een jaar eerder bedroeg de nettowinst nog 50 miljoen euro.

De verlichtingsmaker stelde verder dat de integratie van Cooper en het bereiken van kostenvoordelen voor ligt op schema. Ook bij de duurzaamheidsplannen heeft Signify de nodige voortgang geboekt. Het bedrijf zegt nog dit jaar volledig CO2-neutraal te zijn en komt in de tweede jaarhelft met nieuwe doelen.

Een verwachting over heel 2020 spreekt Signify nog niet uit, omdat de duur van de coronacrisis en de impact daarvan nog niet duidelijk zijn. Wel zegt de onderneming vertrouwen te hebben in zijn weerbaarheid en de kracht van zijn onderliggende bedrijfsmodel. Signify trekt dit jaar 350 miljoen euro uit voor het terugdringen van de schulden.