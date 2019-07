Signify hard onderuit op Damrak

Verlichtingsbedrijf Signify moest het vrijdag zwaar ontgelden op de beurs in Amsterdam. De voormalige verlichtingsdivisie van Philips verloor ruim 13 procent aan beurswaarde na een teleurstellend kwartaalbericht. Beleggers verwerkten een aanhoudende stroom aan resultaten van grote Amerikaanse en Europese bedrijven. De belangrijkste beursgraadmeters eindigden in de plus.

Bij de middelgrote fondsen op Beursplein 5 was Signify met afstand de grootste verliezer. De onderneming uit Eindhoven zag de omzet in het tweede kwartaal opnieuw dalen door de aanhoudende krimp van de traditionele lampenmarkt. Topman Éric Rondolat benadrukte dat de vertraging van de Europese economie Signify dwarszit.

De AEX-index op het Damrak sloot met een kleine winst van 0,2 procent op 580,08 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen wonnen tot 0,8 procent. De MidKap, met daarin Signify, sloot daarentegen beduidend lager. De index zakte met 0,8 procent tot 827,66 punten.

Ook MidKap-fonds Wereldhave gaf een kijkje in de boeken. Het winkelvastgoedfonds stelde zijn winstverwachting voor dit jaar naar beneden bij en verloor 6,3 procent. In de AEX sloot biotechnoloog Galapagos 0,1 procent lager na halfjaarcijfers. RELX ging hier op kop met een plus van 3,1 procent. De informatieleverancier zakte een dag eerder nog bijna 4 procent na teleurstellende resultaten. Telecomconcern KPN (min 2,2 procent) noteerde ex dividend.

Elders in Europa trok Kering de aandacht. Het Franse luxeconcern daalde na cijfers 7 procent in Parijs. De groei van Gucci, het belangrijkste merk van Kering, viel tegen. In Londen dikte Vodafone juist bijna 11 procent aan. Het Britse telecomconcern gaat al zijn Europese zendmasten in één bedrijf onderbrengen en overweegt om een deel van dat bedrijf op termijn naar de beurs te brengen. Nestlé won verder een kleine 2 procent in Zürich. Het voedingsmiddelenconcern boekte in de eerste jaarhelft meer omzet.

De euro noteerde op 1,1117 dollar tegenover 1,1160 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,4 procent tot 56,25 dollar. Brentolie kostte ook 0,4 procent meer, op 63,64 dollar per vat.