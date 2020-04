Signify flink omhoog op rood Damrak

De aandelenbeurs in Amsterdam stond vrijdag in het rood. Ook de andere Europese beurzen verloren terrein. Beleggers verwerkten de berichten over teleurstellende onderzoeksresultaten van een potentieel medicijn tegen het nieuwe coronavirus. Op het Damrak viel het kwartaalbericht van verlichtingsbedrijf Signify in de smaak bij beleggers.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 1,3 procent lager op 506,06 punten. De MidKap daalde ook 1,3 procent, tot 677,24 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs zakten tot 1,9 procent. Londen verloor 1,3 procent na een flinke daling van de Britse winkelverkopen in maart.

Signify dikte 9,5 procent aan in de MidKap. Het verlichtingsbedrijf boekte in het eerste kwartaal fors minder omzet en een lagere winst. Vanwege de coronacrisis loopt de productie van lampen en andere verlichtingsproducten tegen verstoringen in de toeleveringsketen aan. In het lopende kwartaal gaat Signify de broekriem verder aanhalen. Ook benadrukte het bedrijf dat de liquiditeitspositie sterk is.

ING Groep sloot de rij in de AEX met een verlies van 3,7 procent. Supermarktconcern Ahold Delhaize (plus 0,5 procent) voerde de schaarse stijgers aan. Chipmachinemaker ASML daalde 1,6 procent na de kwartaalcijfers van zijn belangrijke klant Intel. De Amerikaanse chipreus boekte afgelopen kwartaal flink meer omzet, maar de verwachtingen voor het tweede kwartaal vielen tegen.

Arcadis zakte 6 procent. Volgens het advies- en ingenieursbureau werden in het eerste kwartaal nog geen projecten geschrapt als gevolg van de coronacrisis. Wel is het bedrijf voorzichtig voor de rest van het jaar. Wereldhave daalde 1,5 procent. Het winkelvastgoedfonds kampt met winkelsluitingen en winkeliers die in groten getale om huurverlichting vragen. De gevolgen daarvan zullen zichtbaar worden in het lopende kwartaal.

Casino klom 1,7 procent in Parijs. Het Franse supermarktconcern profiteerde afgelopen kwartaal van hamsterende klanten. Na de invoering van de lockdown in Frankrijk en andere landen stegen de verkopen sterk. Ook het Zwitserse levensmiddelenconcern Nestlé (plus 1,3 procent) profiteerde van het hamstergedrag in Europa en de Verenigde Staten.

De euro was 1,0732 procent waard, tegen 1,0835 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,1 procent meer op 16,85 dollar. Brentolie werd 2,4 procent duurder op 21,85 dollar.