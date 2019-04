Sigarettenvervanger Philip Morris groeit door

Tabaksreus Philip Morris heeft in de eerste drie maanden van dit jaar een vijfde meer tabak verkocht voor zijn sigarettenvervanger IQOS. Vooral in Europa kon het bedrijf daar flink mee uitbreiden. Het aantal verkochte sigaretten bleef vrijwel gelijk ten opzichte van een jaar eerder. Een neergang in Europa werd door een stijging van de verkopen in Afrika en het Midden-Oosten gecompenseerd.

Overigens blijft de verkoop van tabak voor de IQOS-apparaten, die tabak verhitten in plaats van het te verbranden, een stuk kleiner dan de sigarettentak. Van normale sigaretten verkocht Philip Morris er ruim 164 miljard. De tabaksunits voor de IQOS-units gingen 11,5 miljard keer over de toonbank.

De omzet van Philip Morris, dat onder meer bekend is van de sigaretten van Marlboro, zakte 2,1 procent tot 68 miljard dollar, omgerekend ruim 60 miljard euro. Zonder ongunstige wisselkoerseffecten was er echter een omzetstijging van 3,2 procent. Onder de streep hield Philip Morris bijna 1,4 miljard dollar over. Dat was in het eerste kwartaal van vorig jaar nog bijna 1,6 miljard.