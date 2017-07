Sigarettenverkoop Philip Morris verder omlaag

Philip Morris heeft opnieuw fors minder sigaretten verkocht. De sigarettenfabrikant verhoogde zijn prijzen het afgelopen halfjaar, zette in op mogelijk minder schadelijke rookproducten en zag zijn winst en omzet daardoor uiteindelijk stabiliseren.

Philip Morris verkocht in het tweede kwartaal een kleine 378 miljard sigaretten, een daling van ruim 7 procent ten opzichte van een jaar eerder. Daar staat tegenover dat de verkoop van andere producten zoals elektronische sigaretten vertienvoudigde, ook al kwam die in absolute aantallen niet in de buurt van die van gewone sigaretten.

De omzet van de maker van Marlboro-sigaretten kwam in de eerste zes maanden van het jaar uit op 35,8 miljard dollar (31,0 miljard euro). Onder de streep hield het Amerikaanse bedrijf 3,3 miljard dollar over.

Philip Morris-topman André Calantzopoulos wil toe naar een ‘rookvrije’ toekomst, waarbij rookalternatieven zoals minder schadelijke e-sigaretten de plaats innemen van traditionele rookproducten. Het bedrijf heeft ruim 3 miljard dollar geïnvesteerd in iQos, een apparaatje waarmee tabak wordt verhit, maar die alleen nicotine afgeeft zonder schadelijke verbrandingsstoffen.