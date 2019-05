Sif stijgt, Air France-KLM daalt op Damrak

De Amsterdamse aandelenbeurs ging vrijdag licht vooruit. Ook elders in Europa lieten de beurzen kleine winsten zien. Beleggers keken vooral uit naar het belangrijke Amerikaanse banenrapport en de ontwikkelingen op het vlak van de handel tussen de VS en China. Op het Damrak werd Air France-KLM lager gezet na een kwartaalbericht. Een handelsupdate van Sif Holding viel wel in goede aarde.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,3 procent hoger op 568,24 punten. De MidKap daalde 0,3 procent tot 808,96 punten. De beursgraadmeters in Londen, Frankfurt en Parijs stegen tot 0,2 procent.

Adyen (min 4,7 procent) was hekkensluiter bij de hoofdfondsen. Aandeelhouders General Atlantic en Pentavest gaan voor ongeveer 750 miljoen euro aandelen in de betalingsdienstverlener verkopen. De stukken zijn bedoeld voor institutionele beleggers. Tankopslagbedrijf Vopak voerde de stijgers aan met een winst van 0,9 procent

Bij de middelgrote bedrijven zakte Air France-KLM 4,4 procent. De luchtvaartcombinatie heeft een „uitdagend” kwartaal afgesloten met een operationeel verlies van 303 miljoen euro. Het leeuwendeel van het tekort kwam voor rekening van Air France, maar ook KLM schreef rode cijfers.

Sif dikte 9 procent aan bij de kleinere bedrijven. De funderingsspecialist Sif voerde in het eerste kwartaal de omzet en het bedrijfsresultaat op. Ook bracht Sif de schuldenlast flink terug. Brunel steeg 4,3 procent. De detacheerder behaalde afgelopen kwartaal een kwart meer omzet en bijft „zeer positief” over de toekomst.

HSBC klom 2,1 procent in Londen na goed ontvangen resultaten van de Britse bank. In Parijs won Société Générale 2 procent. Volgens de Franse bank beginnen de ingezette herstructureringsmaatregelen vruchten af te werpen. Adidas steeg bijna 7 procent in Frankfurt. De Duitse producent van sportartikelen deed in het eerste kwartaal goede zaken met onder meer zijn onlineverkoop.

De euro was 1,1157 dollar waard, tegen 1,1181 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie zakte 0,2 procent in prijs tot 61,72 dollar. Brentolie werd 0,5 procent goedkoper op 70,42 dollar per vat.